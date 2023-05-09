AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell: 'Eğer desteklemezsek Ukrayna birkaç gün içinde düşer'
Güncel Haberler
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Floransa'da Avrupa Üniversitesi Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenen Birliğin Durumu konferansında euronews'in Küresel Tartışmalar programına konuk oldu.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Floransa'da Avrupa Üniversitesi Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenen Birliğin Durumu konferansında euronews'in Küresel Tartışmalar programına konuk oldu.
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel