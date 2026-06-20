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AB, Sudan'daki HDK'yı El Ubeyd'e yönelik saldırıları sonlandırmaya çağırdı

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Avrupa Birliği, Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) Kuzey Kordofan eyaletindeki El Ubeyd'e yönelik saldırılarını derhal durdurma çağrısı yaptı. AB, sivillerin öldürülmesi ve sivil altyapının hedef alınmasının son bulması gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB), Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) Kuzey Kordofan eyaletindeki El Ubeyd'e yönelik saldırılarını derhal durdurma çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler Servisi'nden (EEAS), Sudan'daki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, sivillerin öldürülmesi, etnik gruplara yönelik şiddet eylemleri ve sivil altyapının hedef alınmasının son bulması gerektiği vurgulandı.

HDK'ya Kuzey Kordofan eyaletindeki El Ubeyd'e yönelik saldırılarını derhal durdurma çağrısı yapılan açıklamada, "Sivillerin bölgeden özgürce ve güvenli şekilde ayrılmasına, insani yardım kuruluşlarının ise hızlı, güvenli ve engelsiz erişimine izin verilmelidir." ifadeleri kullanıldı.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
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