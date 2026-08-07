AB'den Rusya'ya Yeni Yaptırım: 5 İsim Listede

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son hava saldırılarının ardından Rus askeri-sanayi kompleksinde görev alan 5 kişinin yaptırım listesine eklendiğini bildirdi.

Kallas, yeni yaptırımları, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ukrayna'ya yönelik her yeni saldırının, Rusya üzerindeki baskının artırılması için yeni bir gerekçe oluşturduğunu belirten Kallas, Rusya'nın son dönemde Ukrayna'ya yönelik yoğun hava saldırılarına karşılık olarak bugün Rus askeri-sanayi kompleksinde yer alan 5 kişinin daha AB yaptırım listesine alındığını aktardı.

Kallas, Rus ordusunun cephede ilerleme kaydedemediğini de belirterek, Moskova'nın bunun yerine sivillere yönelik "terör kampanyasını" tırmandırdığına işaret etti.

AB'nin Rusya üzerindeki baskıyı artırmayı sürdüreceğinin altını çizen Kallas, "Moskova, savaşı sona erdirene kadar Rusya üzerindeki baskıyı yoğunlaştırmaya devam etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA