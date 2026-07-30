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AB'den Polonya'nın hava sahasını ihlal eden Rusya'ya tepki

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sırasında Polonya'nın hava sahasını ihlal etmesi üzerine, "Bu durum, Rusya'nın saldırganlığının yalnızca Ukrayna'yı değil, Avrupa'nın tamamının güvenliğini tehdit ettiğini bir kez daha ortaya koydu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sırasında Polonya'nın hava sahasını ihlal etmesi üzerine, "Bu durum, Rusya'nın saldırganlığının yalnızca Ukrayna'yı değil, Avrupa'nın tamamının güvenliğini tehdit ettiğini bir kez daha ortaya koydu." açıklamasında bulundu.

Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı??????? açıklamada, dün gece Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı bir saldırı düzenlediği kaydetti.

Saldırı sırasında Polonya'nın hava sahasının da ihlal edildiğini ifade eden Costa, "Bu durum, Rusya'nın saldırganlığının yalnızca Ukrayna'yı değil, Avrupa'nın tamamının güvenliğini tehdit ettiğini bir kez daha ortaya koydu." ifadesini kullandı.

AB'nin vatandaşlarını korumak ve savunmak için aralıksız çalışan Ukrayna ve Polonya makamlarıyla tam dayanışma içinde olduğunun altını çizen Costa, aynı zamanda Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için desteği artırdıklarını ifade etti.

Costa, "Avrupa, bu saldırganlık karşısında birlik içinde durmayı sürdürecektir." mesajını verdi.

Polonya'da, Rusya'nın Ukrayna'nın batısına yönelik yoğun füze saldırısı sırasında hava sahasına giren kimliği belirsiz cisme ait olduğu değerlendirilen parçaların bulunduğu bildirilmişti.

Polonya İçişleri ve İdare Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada da polis ekiplerinin bir tarlada yaklaşık 10 metre çapında bir çukur ile kimliği belirsiz cisme ait enkaz parçalarını tespit ettiği belirtilmişti.

Kaynak: AA
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