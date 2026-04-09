Kaja Kallas: "Hizbullah Lübnan'ı Savaşa Sürükledi, Ancak İsrail'in Kendini Savunma Hakkı, Böylesine Büyük Çaplı Bir Yıkımı Haklı Çıkarmaz"

Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınayarak, bu tür müdahalelerin öz savunma kapsamında olamayacağını belirtti. Kallas, Hizbullah'ın silahsızlandırılması gerektiğine de vurgu yaptı.

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınayarak, "Hizbullah Lübnan'ı savaşa sürükledi, ancak İsrail'in kendini savunma hakkı, böylesine büyük çaplı bir yıkımı haklı çıkarmaz. İsrail'in saldırıları dün gece yüzlerce kişiyi öldürdü ve bu kadar sert müdahalelerin öz savunma kapsamına girdiğini savunmak zor hale geldi" dedi.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kallas, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınadı. Kallas, şu ifadeleri kullandı:

"Hizbullah Lübnan'ı savaşa sürükledi, ancak İsrail'in kendini savunma hakkı, böylesine büyük çaplı bir yıkımı haklı çıkarmaz. İsrail'in saldırıları dün gece yüzlerce kişiyi öldürdü ve bu kadar sert müdahalelerin öz savunma kapsamına girdiğini savunmak zor hale geldi. İsrail'in eylemleri, ABD-İran ateşkesi üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor. İran ateşkesi Lübnan'a da uzatılmalı. Hizbullah silahsızlandırılmalı. AB, Hizbullah'ı silahsızlandırma yönündeki Lübnan çabalarını destekliyor."

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil

Ateşkesle ilgili dünyayı titreten sözler: Ellerimiz tetikte
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı

Mesai yok, maaş var! Belediye başkanı gözaltına alındı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir

Erdoğan "Gündemimizde yok" dedi, Kurtulmuş açık kapı bıraktı

Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri

Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
Bekçi olmanın şartları değişti

Bekçi olmanın şartları değişti
Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor

Ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor