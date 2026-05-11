AB, hantavirüs vakalarının görüldüğü gemideki vatandaşların ülkelerine dönüşü için 4 uçuş organize etti

Avrupa Birliği Komisyonu, hantavirüs vakalarının görüldüğü 'MV Hondius' gemisindeki vatandaşların dönüşü için Sivil Koruma Mekanizması kapsamında dört uçuş gerçekleştirdi. DSÖ'nün değerlendirmesine göre, Avrupa genelinde hantavirüs riski 'düşük'.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Eva Hrncirova, hantavirüs vakalarının tespit edildiği "MV Hondius" gemisindeki vatandaşların üye ülkelere dönüşü için Birliğin Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla 4 uçuş gerçekleştirildiğini bildirdi.

Hrncirova, Brüksel'deki günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) son değerlendirmesine göre, Avrupa genelinde hantavirüs riskinin "düşük" olduğunu söyledi.

Halk sağlığının korunmasının öncelikleri olduğunu vurgulayan Hrncirova, üye ülkeler, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), DSÖ ve G7 ortaklarıyla birlikte hantavirüse karşı "uyumlu ve bilime dayalı" yanıt geliştirmek için çalıştıklarını belirtti.

Hrncirova, "MV Hondius" gemisindeki vatandaşların üye ülkelere dönüşü için AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında gerekli sağlık protokolleri uygulanarak dün 4 uçuş gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

İspanya tarafından yürütülen gemi tahliye çalışmalarını da desteklediklerini vurgulayan Hrncirova, ihtiyaç duyulması halinde ek kapasitelerin devreye alınması konusunda hazır olduklarını dile getirdi.

Hantavirüs

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen hastalık, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
