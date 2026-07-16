Haberler

AB'nin Göçten Sorumlu Üyesi Brunner'den Almanya'ya sınır kontrollerini kaldırma çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AB Komisyonu İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, düzensiz göçteki belirgin düşüş ve göç reformlarının etkisini gerekçe göstererek Almanya'ya geçici sınır kontrollerini kademeli olarak sona erdirme çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, düzensiz göçte yaşanan belirgin düşüş ve AB'nin yeni göç politikalarında kaydedilen ilerlemeyi gerekçe göstererek Almanya'ya, geçici sınır kontrollerini kademeli olarak sona erdirme çağrısında bulundu.

Brunner, Alman haber ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, AB'de uygulamaya konulan göç reformlarının etkisini göstermeye başladığını belirterek, "Reformlar sayesinde ve sayılar azaldığı için iç sınır kontrollerini kademeli olarak kaldırmanın zamanının geldiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu olarak bu kontrollerin kaldırılması amacıyla üye ülkelerle sürekli temas halinde olduklarını vurgulayan Brunner, son 18 ayda yürürlüğe giren sıkılaştırılmış AB göç önlemleri ve üçüncü ülkelerle geliştirilen işbirliğinin düzensiz göçün azalmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Brunner, bu yılın ilk 6 ayında AB'ye yönelik düzensiz göçün geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 azaldığını kaydetti.

Almanya, Schengen Bölgesi üyesi olmasına rağmen Eylül 2024'ten bu yana komşu AB ülkeleriyle sınırlarında geçici kontroller uyguluyor.

AB mevzuatına göre, üye ülkeler iç sınır kontrollerini yalnızca kamu düzeni veya iç güvenliğe yönelik ciddi tehditlerin bulunduğu istisnai durumlarda devreye alabiliyor.

Avrupa Komisyonu ise söz konusu kontrollerin yalnızca son çare olarak uygulanması ve geçici nitelikte tutulmasını istiyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu.

AHBAP Derneği soruşturmasında yeni gelişme! Hepsine el konuldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın cinayeti davasında sanık kocadan 'pes' dedirten savunma: Kadına yönelik şiddete karşı biriyim

Kadın cinayeti davasında sanık kocadan 'pes' dedirten savunma
73 yaşına sahnede girdi! Selçuk Yöntem’e büyük sürpriz

73 yaşına sahnede girdi! Selçuk Yöntem’e büyük sürpriz
Kremlin'den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız

Kremlin'den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız
Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar

Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık! Ekipler gözlerine inanamadı
Kucağındaki 7 aylık bebeği bile kullandı! Çantasından çıkan şoke etti

Kucağındaki bebeğinde de utanmadı! "Aile" imajını polis yemedi
Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu

Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu
İran'dan Kuveyt'e İHA saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi

Körfez yine yangın yeri! İran, menzilindeki ülkeye saldırı başlattı