AB'nin geçici koruma sisteminden yararlanan Ukraynalı sayısı 4,37 milyona ulaştı

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Avrupa Birliği (AB) ülkelerine sığınarak geçici koruma mekanizmasından yararlanan Ukraynalı sayısı 4,37 milyona ulaştı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Ukrayna'dan kaçarak AB ülkelerine sığınan ve geçici koruma statüsünden yararlananlara ilişkin güncel verileri paylaştı.

Buna göre AB ülkelerine sığınan ve geçici koruma mekanizmasından yararlanan Ukraynalı sayısı 4,37 milyona çıktı.

Verilere göre, Ukrayna'dan gelen geçici koruma statüsü yararlanıcılarının en fazla bulunduğu AB ülkeleri, toplam AB sayısının yüzde 29,3'üne denk gelen 1 milyon 279 bin 660 kişiyle Almanya, yüzde 22,2'ye karşılık gelen 971 bin 255 kişiyle Polonya ve yüzde 8,8'e karşılık gelen 384 bin 435 kişiyle Çekya oldu.

Geçici koruma altındaki kişi sayısı 24 AB ülkesinde artarken, 3 ülkede azaldı. En yüksek artışlar Polonya, İtalya ve Almanya'da kaydedildi. En fazla düşüşler ise Fransa ve İrlanda'da görüldü.

Toplam yararlanıcıların yüzde 43,4'ünü yetişkin kadınlar, yüzde 26,7'sini yetişkin erkekler, yaklaşık üçte birini ise yüzde 29,9 ile reşit olmayanlar oluşturdu.

AB'de askerlik çağındaki Ukraynalı erkeklerin koruma kapsamı dışında bırakılması tartışılıyor

Diğer taraftan Mart 2022'den beri savaştan kaçan Ukraynalılara koruma sistemi sağlayan AB'de, askerlik çağındaki Ukraynalı erkeklerin koruma kapsamı dışında bırakılması gündeme gelmişti.

AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, AB ülkelerinin içişleri bakanları toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, Ukraynalı sığınmacılara yönelik geçici koruma mekanizmasının uzatılmasını ancak askerlik çağındaki Ukraynalı erkeklerin bu uygulamanın dışında bırakılması konusunun görüşüldüğünü belirtmişti.

Komisyon'un özellikle Çekya, Polonya, Almanya, Avusturya ve Baltık ülkeleri gibi Ukraynalı sığınmacılardan en fazla etkilenen üye ülkelerin görüşlerini dikkate aldığını aktaran Brunner, konuya ilişkin teklifin ileriki haftalarda sunulacağını dile getirmişti.

Brunner, Ukrayna'nın da aynı görüşte olduğunu bildirmişti.