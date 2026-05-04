AB: Avrupa'nın güvenliği için 360 derecelik bir vizyona ihtiyaç var

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, "Kıtamızın güvenliği için 360 derecelik bir vizyona ihtiyaç duyulduğu giderek daha açık hale geliyor." dedi.

Costa, Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 8. Zirvesi sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İlk kez bir AST Zirvesi'nin Güney Kafkasya'da toplandığını ve 40'tan fazla liderin bir araya geldiğini kaydeden Costa, "Gün, (Azerbaycan) Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in video konferans yoluyla katılımıyla başladı. Bu da zirvenin, cesur siyasi tercihler ve sabırlı diplomatik çabalar sayesinde Kafkasya'da barışın simgesi olarak hatırlanacağı anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tırmanma ve savaşın hakim olduğu bir dünyada Avrupa'da barışın hikayesinin kutlanması gereken bir gelişme olduğunu dile getiren Costa, "Mevcut jeopolitik bağlamda, kıtamızın güvenliği için 360 derecelik bir vizyona ihtiyaç duyduğu giderek daha açık hale geliyor." vurgusunu yaptı.

Costa, kalıcı barış ve istikrarın, dayanıklı demokratik kurumlara ve komşular arasında güçlü ekonomik bağlara dayanması gerektiğini belirtti.

Bu nedenle bugünkü zirvenin demokratik süreçlere yönelik dış müdahaleyle mücadeleye ve kazan-kazan esasına dayalı ekonomik ortaklıklar yaratmada bağlantısallığın gücüne odaklandığını belirten Costa, aynı zamanda Ukrayna'da adil ve kalıcı barış hedefinin de ele alındığını aktardı.

Costa, "Ukrayna'ya destek, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun temel önceliklerinden biri olmayı sürdürüyor." dedi.

AB'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne tam saygı temelinde sürdürülebilir, adil ve kalıcı bir barış sağlanana kadar Ukrayna'nın yanında olacağının altını çizen Costa, Ukrayna'nın katılım sürecinin ilerletilmesi ve ilk müzakere faslının mümkün olan en kısa sürede açılması gerektiğini söyledi.

Costa, kıtada barış ve istikrara ilişkin her türlü tartışmanın Avrupa dışındaki benzer düşüncelere sahip ortakları da içermesi gerektiğini belirterek, Kanada Başbakanı Mark Carney'nin bugünkü zirveye katılımı ve AST tarihinde ilk kez Avrupa dışından bir konuğun davet edilmesinin siyasi açıdan son derece anlamlı olduğu mesajını verdi.