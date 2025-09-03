AB Avrupa İşleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı Kopenhag'da Yapıldı

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Kopenhag'daki AB Avrupa İşleri Bakanları gayriresmi toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda toplantıya ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Kopenhag'da düzenlenen AB Avrupa İşleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katıldı. AB üye ülkeleri ile aday ve potansiyel aday ülkelerin AB işlerinden sorumlu Bakanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda, aday ülkelerin üyelik süreçleri ve üyelik öncesi entegrasyon süreçleri ele alındı."