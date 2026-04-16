AB Adalet Divanı, sığınmacıların gözaltına alınmasına ilişkin Belçika'nın uygulamasını hukuka uygun buldu

AB Adalet Divanı, Belçika'da sığınma başvurusu yapan kişilerin sadece sınırda değil, ülke içindeki merkezlerde de gözaltında tutulabileceğine hükmetti. Mahkeme, sığınmacıların tutulduğu yerin mutlaka sınır hattında olması gerekmediğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, Belçika'da sığınma başvurusu yapan kişilerin sadece sınırda değil, ülke içinde bulunan merkezlerde de gözaltında tutulabileceğine hükmetti.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, AB Adalet Divanı, Belçika'nın sığınmacıları ülke içindeki kapalı merkezlerde tutmasının Birlik hukukuna aykırı olmadığına karar verdi.

Karar, 2023'te Brüksel Havalimanı'na gelen bazı sığınmacıların ülkeye girişlerinin reddedilmesi ve başvurularının incelenmesi sürecinde Belçika'daki gözaltı merkezlerine yerleştirilmeleri üzerine açılan davalarla ilgili alındı.

Mahkeme, AB kurallarına göre sığınmacıların tutulduğu yerin mutlaka sınır hattında olması gerekmediğini ifade etti.

Ayrıca, sınır prosedürü olarak bilinen ilk inceleme süresi dolduktan sonra da gerekli şartlar varsa sığınmacıların gözaltında tutulmaya devam edilebileceğini belirtti.

Öte yandan mahkeme, gözaltı uygulamasının otomatik olamayacağını vurgulayarak, her vaka için ayrı değerlendirme yapılması, uygulamanın gerekli ve orantılı olması ve sadece sınırlı süreyle uygulanması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
