AB Konseyi Başkanı: ABD'nin Önerdiği Barış Kurulu ile İlgili Ciddi Şüphelerimiz Var

BRÜKSEL, 23 Ocak (Xinhua) -- Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD'nin önerdiği Barış Kurulu hakkında birlik olarak ciddi şüpheleri olduğunu ve her türlü zorlamaya karşı kendilerini savunacaklarını söyledi.

Costa perşembe günü gece yarısından hemen sonra konseyin acil zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında kurulun kapsamı, yönetişimi ve Birleşmiş Milletler Şartı ile uyumu gibi Barış Kurulu'nun birçok unsuruna ilişkin ciddi şüpheleri bulunduğunu ifade etti.

Costa, AB'nin her türlü zorlamaya karşı "kendini savunacağını" ve her türlü baskı girişimine karşı üye ülkelerin, vatandaşlarının ve işletmelerinin çıkarları da dahil olmak üzere çıkarlarını korumaya devam edeceğini belirtti.

AB'nin gerekli araç ve kabiliyetlere sahip olduğunu kaydeden Costa, gerektiğinde bunları kullanacaklarını vurguladı.

AB liderleri perşembe günü akşam saatlerinde ABD'nin Grönland ile ilgili son tehdit ve açıklamalarını ele alıp müteakip adımları değerlendirmek üzere Brüksel'de acil bir zirve düzenlemişti.