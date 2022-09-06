Üye Girişi
Haberi Paylaş

AA'nın gençlere yönelik Haber Fotoğrafçılığı Eğitimi'nin sertifika töreni yapıldı

Güncel Haberler

AA'nın gençlere yönelik Haber Fotoğrafçılığı Eğitimi'nin sertifika töreni yapıldı

Anadolu Ajansı (AA) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde, gençlere yönelik iki gün düzenlenen Haber Fotoğrafçılığı Eğitimi'ni tamamlayan 10 kişi sertifikalarını aldı.

Anadolu Ajansı (AA) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde, gençlere yönelik iki gün düzenlenen Haber Fotoğrafçılığı Eğitimi'ni tamamlayan 10 kişi sertifikalarını aldı.

AA Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir, AAtölye'deki törende katılımcılara aldıkları eğitimin önemine ilişkin bilgi verdi.

İşbilir'in eğitimi tamamlayan 10 kişiye sertifikalarını vermesinin ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının hayata geçirdiği "Genç Ne Sever?" platformu tarafından çekilişle belirlenen katılımcılara, iki gün boyunca AA'da teorik ve pratik olmak üzere toplam 12 saat haber fotoğrafçılığı eğitimi verildi.

Kaynak: AA / Hakan Dündar - Güncel

Anadolu Ajansı Cihangir gençlik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title