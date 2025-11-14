AA'nın "28. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" tamamlandı

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı işbirliğiyle Ankara'da düzenlenen "28. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" sona erdi.

Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimi, 9'u AA'dan, 15'i Cibuti, Tunus, Senegal, Nijer, Kamerun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gabon, Gine Cumhuriyeti ve Çad'dan katılan gazeteciler olmak üzere 24 kursiyer tamamladı.

Eğitimin sertifika töreni, Polis Akademisi Gölbaşı Yerleşkesi Başkanlık Konferans Salonu'nda yapıldı.

Törende konuşan AA Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk, eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik etti.

Eğitimlere destek veren kurumlara teşekkür eden Öztürk, şöyle konuştu:

"Geri kalan 27 dönem boyunca 608 meslektaşımıza savaş muhabirliği eğitimi verdik. Çok büyük bir aile haline geldik. 12 gün boyunca kişisel güvenlikten savaş terminolojisine, ilk yardımdan suda hayatta kalmaya kadar çeşitli konularda yoğun program yürüttük. Bu yoğun program sayesinde de aslında olağanüstü koşullarda gazetecilerin neler yapması gerektiğine dair sizleri deneyimledik. Anadolu Ajansı Akademi, bu program aracılığıyla dünyanın dört bir tarafındaki meslektaşlarına aslında farkındalık ve sahada destek sunmayı amaçlıyor."

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyen Öztürk, kursa katılan gazetecileri kutladı.

"Zor koşullarda gösterdiğiniz çaba takdire şayan"

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Deniz Alemdar ise "3 Kasım'da başladığımız savaş muhabirliği eğitimini, farklı kurumlarda görev yapan eğitmenlerin destekleriyle başarıyla tamamladınız. Yaşayarak öğrendiğiniz ve zor koşullarda gösterdiğiniz çaba takdire şayandır." dedi.

Alemdar, Gürcistan'da düşen kargo uçağında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli de bu yıl Afrika özelinde bir eğitim programı organize edildiğini belirterek, "Bu seneki grubumuz gerçekten bir ekip olmayı başardı. Bu eğitim programı, basın mensuplarına hayatta kalma becerileri, risk analizi, kapasite gelişimi gibi çeşitli faydalar sağlarken, aslında bunun bir diğer amacı da farklı ülkelerden gelen gazetecilerle basın mensupları arasında bir network oluşturmak. Çünkü artık Savaş Muhabirliği Eğitimi programından yararlananlar büyük bir aile oluşturdu. Sizler de artık bu ailenin bir parçası oldunuz." ifadelerini kullandı.

Tanyeli, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı temenni etti.

Törende, kursiyerlerden Berkan Çetin ve Abdoul Karim Mamane da teşekkür konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından eğitimi başarıyla tamamlayan 24 kursiyere sertifikaları verildi.