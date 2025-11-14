Haberler

AA'nın "28. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı işbirliğiyle Ankara'da düzenlenen "28. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" sona erdi.

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı işbirliğiyle Ankara'da düzenlenen "28. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" sona erdi.

Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimi, 9'u AA'dan, 15'i Cibuti, Tunus, Senegal, Nijer, Kamerun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gabon, Gine Cumhuriyeti ve Çad'dan katılan gazeteciler olmak üzere 24 kursiyer tamamladı.

Eğitimin sertifika töreni, Polis Akademisi Gölbaşı Yerleşkesi Başkanlık Konferans Salonu'nda yapıldı.

Törende konuşan AA Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk, eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik etti.

Eğitimlere destek veren kurumlara teşekkür eden Öztürk, şöyle konuştu:

"Geri kalan 27 dönem boyunca 608 meslektaşımıza savaş muhabirliği eğitimi verdik. Çok büyük bir aile haline geldik. 12 gün boyunca kişisel güvenlikten savaş terminolojisine, ilk yardımdan suda hayatta kalmaya kadar çeşitli konularda yoğun program yürüttük. Bu yoğun program sayesinde de aslında olağanüstü koşullarda gazetecilerin neler yapması gerektiğine dair sizleri deneyimledik. Anadolu Ajansı Akademi, bu program aracılığıyla dünyanın dört bir tarafındaki meslektaşlarına aslında farkındalık ve sahada destek sunmayı amaçlıyor."

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyen Öztürk, kursa katılan gazetecileri kutladı.

"Zor koşullarda gösterdiğiniz çaba takdire şayan"

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Deniz Alemdar ise "3 Kasım'da başladığımız savaş muhabirliği eğitimini, farklı kurumlarda görev yapan eğitmenlerin destekleriyle başarıyla tamamladınız. Yaşayarak öğrendiğiniz ve zor koşullarda gösterdiğiniz çaba takdire şayandır." dedi.

Alemdar, Gürcistan'da düşen kargo uçağında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli de bu yıl Afrika özelinde bir eğitim programı organize edildiğini belirterek, "Bu seneki grubumuz gerçekten bir ekip olmayı başardı. Bu eğitim programı, basın mensuplarına hayatta kalma becerileri, risk analizi, kapasite gelişimi gibi çeşitli faydalar sağlarken, aslında bunun bir diğer amacı da farklı ülkelerden gelen gazetecilerle basın mensupları arasında bir network oluşturmak. Çünkü artık Savaş Muhabirliği Eğitimi programından yararlananlar büyük bir aile oluşturdu. Sizler de artık bu ailenin bir parçası oldunuz." ifadelerini kullandı.

Tanyeli, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı temenni etti.

Törende, kursiyerlerden Berkan Çetin ve Abdoul Karim Mamane da teşekkür konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından eğitimi başarıyla tamamlayan 24 kursiyere sertifikaları verildi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Amasyalı şehidin annesinin feryadı yürek dağladı

Şehidin annesinin feryadı yürek dağladı! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı

Kumpir ve midyeden zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Galatasaray'ın eski yıldızından taraftarı delirten sözler

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı delirten sözler
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki! Gerginlik artıyor

Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Gürcistan'da Türk vatandaşı ormanlık alanda ölü bulundu

Gürcistan'da Türk vatandaşı ormanlık alanda ölü bulundu
Kastamonu'nda soruşturma derinleşiyor! Başsavcılık eski enişte için harekete geçti

Başsavcılık eski enişte için harekete geçti
Pentagon'da 68 yıl sonra bir ilk! Tabelalar 'Savaş Bakanlığı' yazılı levhalarla değiştirildi

68 yıl sonra bir ilk! Bakan yeni tabelayı bizzat vidaladı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında gergin anlar: Senin derdin ne?

Büyükşehir meclisinde ortalık bir anda karıştı: Senin derdin ne?
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti

Şehidin, kardeşiyle yaptığı son konuşma ağlattı: Hemen namaz kıldım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.