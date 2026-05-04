AA'nın 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, "Arşivimizde en gurur duyduğumuz bölüm Milli Mücadele yılları. O zaman emperyalizmle mücadelede nasıl çok büyük başarılar göstermişse ülkemiz ve Ajansımız, bugün de yine küresel adaletsizliklerle ve emperyalizmle mücadelede en ön saflarda yer almaktadır." dedi.

AA 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara'daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Toplantı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Karagöz, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'nin iletişimini sağlaması ve sesi olması amacıyla devrin münevverleri Yunus Nadi ve Halide Edip Adıvar'a Anadolu Ajansının kurulması talimatını verdiğini anımsattı.

Ajansın 106. yılını 6 Nisan'da kutladıklarını anımsatan Karagöz, Anadolu Ajansının bugün 137 ülkede faaliyet gösteren, 14 dilde yayın yapan küresel haber ajansı olduğunu söyledi.

Karagöz, "Her gün 6 bin 655 içerik üretiliyor, bunun 4 bin 657'si fotoğraf, 426'sı video. Her gün en az 20 canlı yayın yapıyoruz. Biz sadece bütün bunları yapan bir haber ajansı değil, ülkemizin 106 yıllık arşiviyiz. Anadolu Ajansı arşivleri bugün Türkiye'nin hafızasını bünyesinde taşıyor. Arşivimizde en gurur duyduğumuz bölüm Milli Mücadele yılları... O zaman emperyalizmle mücadelede nasıl çok büyük başarılar göstermişse ülkemiz ve Ajansımız, bugün de yine küresel adaletsizliklerle ve emperyalizmle mücadelede en ön saflarda yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansının yatırımlarına teknolojinin gelişimine paralel olarak hız verdiklerine işaret eden Karagöz, kurdukları AA Teknoloji Şirketi'nin uluslararası rekabette çok büyük bir ivme kazandırdığını dile getirdi.

AA Teknoloji Şirketini bir medya teknoloji şirketine dönüştürdüklerine dikkati çeken Karagöz, şunları kaydetti:

"Tamamen kendi imkanlarımızla ve habercilerin kullanımına sunmak üzere 'Tepe' isimli bir haberci dronu ürettik. Haberci dronumuz dünyada bütün haber ajanslarının dikkatini çekmektedir. Dronun bütün patent haklarını aldık. Uluslararası toplantılarda habercilik faaliyetlerimizi tanıtırken, bir de dronumuzu tanıtıyoruz ve özellikle uluslararası toplantılarda dronumuz çok büyük ilgi ve alaka görmektedir."

Karagöz, Ajansın her geçen gün abone ve müşteri sayısını artırdığını, toplam 2 bin 19 müşteriye hizmet verildiğini anlattı.

"Dijital telif yasaları"

Genel Müdür Serdar Karagöz, Ajansın Hukuk ve Uyum Müşavirliği Departmanının, dijital platformlarda haksız rekabetin önlenmesi ve haberin kullanımı konusundaki yasal düzenlemeler için yol gösterici olması bakımından "dijital telif yasaları" kapsamında ortaya çıkan hususların hem yurt içi hem yurt dışındaki iz düşümlerini yakından takip ettiğini ifade etti.

Haberde telifin olmadığını ancak haberin üretiminin her geçen gün daha masraflı olduğunu kaydeden Karagöz, konuşmasına şöyle devam etti:

"Haberde telifi, haber üretenler almıyor, fakat Google gibi ya da yapay zeka motorları gibi şirketler buralardan çok büyük gelir elde ediyorlar. Haberi üreten muhabirimiz, haberi üreten şirketimiz hiçbir gelir elde etmeden, Google, Open AI gibi şirketler milyonlarca, milyarlarca dolar bundan gelir elde ediyorlar. Türkiye'de de 'haberin telifine ilişkin bir kanuni çalışma yapılması gerekiyor' dedik ve bu anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çeşitli toplantılara katıldık, ilgili komisyonun toplantısına katıldık ve buralarda yaklaşımlarımızı ortaya koyduk. Bir baskı unsuru olarak haberin telifine ilişkin bir yasanın çıkmasına ilişkin mücadele ediyoruz."

Karagöz, AA'nın yayıncılık faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Kanıt", "Tanık", "Sanık", "Yıllık 1924", "IPA 2025", "Yapay Zeka ve Gazeteciliğin Yeni Rotası", "Medya Yönetimi ve Yapay Zeka" olmak üzere yüzlerce yayına imza atıldığını kaydetti.

"Kanıt", "Tanık", "Sanık" eserlerinin uluslararası alanda büyük ilgi gördüğünü aktaran Karagöz, Yeni Delhi, Londra, Endonezya ve Frankfurt kitap fuarlarında Anadolu Ajansı çalışmalarını tanıttıklarını bildirdi.

Karagöz, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı 'her yerde' ama en çok çatışma bölgelerindeyiz. İsrail'in Gazze saldırılarını 1 milyon 312 bin kez haberleştirmişiz. Gazze protestoları 85 bin 900, Rusya-Ukrayna savaşında 940 bin 600, ABD-İsrail/İran savaşında yaklaşık 90 bin haber içeriği üretilmiş. Görsel içerik dağılımına baktığımızda, 118 bin 200 fotoğraf ve video İsrail'in Gazze saldırılarında üretilmiş, Rusya-Ukrayna savaşında 127 bin 800, ABD-İsrail/İran savaşında yaklaşık 7 bin içerik üretilmiş."

Karagöz, Anadolu Ajansının uluslararası arenada en etkili 5 haber ajansından biri olduğunu, ilk 3 haber ajansından biri olmayı hedeflediklerini yineledi.

İşaret diliyle içerik üretimini başlattıklarını hatırlatan Karagöz, içeriklerin tamamının işaret diline hakim ekipler tarafından üretildiği bilgisini verdi.

Tematik alanlarda habercilik faaliyetlerini yoğunlaştırdıklarını vurgulayan Karagöz, çevre ve tarım haberlerini çok önemsediklerini, bu konuda da içerik üretmeye devam edeceklerini söyledi.

"Her iki dergi için de çok heyecanlıyız"

Karagöz, Anadolu Ajansının dünyanın en fazla fotoğraf üreten haber ajansı olduğunu belirterek, "1,5 milyon fotoğraf üretiyoruz. 2026 yılında bizi en fazla heyecanlandıran projelerden bir tanesi, 'People and World' isimli küresel İngilizce fotoğraf dergimiz. Yurt dışına gittiğinizde fotoğraf ekosistemindeki herkesin yakından takip edeceği, fotoğraf dergimizin lansmanını bu yıl içerisinde yapacağız, fotoğrafla ilgilenenlerle bu dergiyi buluşturacağız." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı haber analizlerinden oluşan Haber Analiz dergisinin de yakın zamanda okuyucuyla buluşacağını kaydeden Karagöz, "Her iki dergi için de çok heyecanlıyız. Birisi fotoğraf dünyasında, birisi de düşünce ve fikir dünyasında ilgi uyandıracaktır." dedi.

Toplantıda 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve finansal tablolar onaylandı, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildi.

Toplantı sonrası AA Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, toplu fotoğraf çektirdi.