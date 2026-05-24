AA muhabiri Abdulkadir Nişancı vefatının 7. yılında anıldı

Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda karla mücadele çalışmalarını görüntülerken uçuruma düşerek hayatını kaybeden Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının 7. yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Nişancı'yı anmak için babası Nafiz, kardeşleri Abdurrahman ve Faruk Serdar ile eşi Çiğdem, kızları Serra Beyza ve Zeynep Nilay Nişancı ve akrabalarının yanı sıra Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş, Muhtarlar Derneği Başkanı Huzeyfe Budak, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri ve meslektaşları, merkeze bağlı Söğütlü köyündeki mezarı başında toplandı.

Kur'an kursu öğreticisi Mehmet Salih Turanoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Nişancı için dua edildi.

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki karla mücadele çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs 2019'da uçuruma düşen Abdulkadir Nişancı'nın cenazesine, 23 Mayıs'ta düştüğü yerden 1 kilometre uzaklıkta Bayburt sınırında, Dumlu köyünden akan çayın Soğanlı Deresi ile buluştuğu yerde ulaşılmıştı.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi de olan 41 yaşındaki Nişancı'nın AFAD ekipleri ve dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan cenazesi, 24 Mayıs 2019'da Söğütlü köyünde toprağa verilmişti.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Özcan
