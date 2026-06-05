AA Kitap'ın dijital platformu aakitap.com.tr açıldı

Anadolu Ajansının (AA) deneyim ve vizyonunu yayıncılıkta birleştirdiği markası olan "AA Kitap" bünyesindeki tüm kitaplarla birlikte kategorize edilmiş seriler ve yayınlara ilişkin etkinlikler hakkındaki haberlerin yer aldığı "aakitap.com.tr" erişime açıldı.

AA Yayınları Müdürlüğü bünyesinde yürütülen kitap yayıncılığını daha profesyonel bir zemine taşımak, Türkiye'nin zengin kültürel mirasının dünyanın her coğrafyasında daha fazla bilinmesine katkı sunmak ve AA'nın habercilik anlayışıyla medya ve iletişim alanındaki uzmanlığını dünyayla buluşturmak amacıyla hayata geçirilen "aakitap.com.tr" adresi, tanıtım ve satış süreçlerinin dijital ortamda etkin bir şekilde yönetilmesi için hizmete sunuldu.

Özel tasarımla hazırlanan sitede, tüm kitaplarla birlikte kategorize edilmiş seriler, kitaplar ve yayınlara ilişkin etkinlikler hakkındaki haberler yer alıyor.

Bu kapsamda AA Kitap'ın serilerini, gündeme dair ve özel konular, kurumsal yayınlar, Türkiye'nin diplomasi ve stratejileri ile tanıtımına dair eserler, medya ve iletişim ile fotoğraf kitapları oluşturuyor.

Seriler

Sitenin "Cumhuriyet'in 100. Yılı" serisinde Cumhuriyet'in 100. yılına, kültür ve sanat alanında bu bir asra damga vurmuş eserlere bir saygı duruşu niteliğinde kitaplar yer alıyor.

Bu seride Yıllık 1923, Cumhuriyet'in Büyük Projeleri, 100 Yılı Anlamak, "100 Yılın 100 Eseri" kapsamında 100 Yılın 100 Edebi Eseri, 100 Yılın 100 Sinema Eseri, 100 Yılın 100 Sanat Eseri öne çıkan kitaplar arasında bulunuyor. Yıllık 1923 kitabının devamı niteliğinde yayımlanan Yıllık 1924 ve Yıllık 1925 de tarihi vesikalar manzumesi olarak okuyuculara tanıtılıyor.

"Diplomasi ve Strateji" serisinde özellikle Türkiye'nin küresel siyasetinin yönünü belirleyen dış politika vizyonunu ortaya koyan eserler bulunuyor.

AA'nın güçlü arşivinden yararlanarak hazırlanan ve bu seriden yayımlanan "Ay Yıldızın İzinde-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yurt Dışı Ziyaretleri" adlı iki ciltlik çalışma, Erdoğan'ın dış politika vizyonunu kronolojik biçimde sunan, Türkiye'nin uluslararası arenadaki liderliğini vurgulayan bir çalışma niteliği taşıyor. Karabağ Zaferi ve Türkiye-Irak İlişkileri kitapları da bu serinin eserleri olarak öne çıkıyor.

"Gündem" başlığı altında yer alan Gazze Serisi'nde ise İsrail yönetiminin Gazze'de işlediği suçları Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü kapsamındaki deliller, tanıklıklar ve uluslararası hukuk kararları çerçevesinde belgeleyen kitaplar yer alıyor.

Kanıt, Tanık ve Sanık üçlemesi için hazırlanan internet sitesi de yakın zamanda açılacak

Bu seride baskısı yapılan Kanıt, Tanık ve Sanık kitaplarından oluşan "Gazze Üçlemesi", Gazze'de yaşanan soykırımı dünya gündemine taşımada önemli bir rol üstlenmiş, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde 10. baskısına ulaşan Kanıt kitabı, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı'ndaki dava süreçlerine delil olarak dahil edilmişti.

Yine kitap çerçevesinde Ankara ve Londra'da AA tarafından hazırlanan "Kanıt" belgeselinin lansmanı gerçekleştirilmişti. Ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımının etkin duyurulabilmesi için Kanıt, Tanık ve Sanık üçlemesi için hazırlanan "gazatrilogy.com" adresi de yakın zamanda erişime açılacak.

Bu seriden Türkçe-İngilizce yayımlanan "Suriye Devrimi" kitabı da siyasi çözüm çağrılarına ısrarla karşı çıkan, elindeki bütün askeri imkanlarla kendi halkını hedef almaya devam eden Esed rejimini çöküşe götüren sürecin kritik aşamalarını ve gün gün hangi gelişmelerin yaşandığını fotoğraflarla sergiliyor.

"Kültür" serisinde ağırlıklı olarak medya ve iletişim ile yapay zeka alanlarındaki çeviri eserler bulunuyor. Medya ve İletişim kategorisinde medyanın teknolojiye koşut gelişimi ve yeni iletişim dillerinin doğuşuyla bu alanda yaşanan değişimi gösteren kitaplar yer alıyor.

Yapay zekanın medya ile ilişkisine, gazeteciliğe katkıları ve olası risklerine projeksiyon tutmayı amaçlayan kitapların da yer aldığı sitenin "kurumsal" serisinde de hem almanak formunda hem de dönemsel ve ansiklopedik nitelikte tarihe not düşen kitaplar yayımlanıyor.

"Medya" serisinde ulusal ve uluslararası haberciliğin tarihi, kültürel ve hukuki gibi birçok yönüne ışık tutan referans niteliğinde çalışmalar bulunuyor.

"Photobook" serisinde hızla akan yaşamın dönüşümlerine tanıklık eden eserler yayımlanırken, bu seride AA'nın ödüllü foto muhabirlerinin özel seçkilerine yer veren kitaplar öne çıkıyor.

AA'nın, foto muhabirlerinin cesaret ve emeklerini ödüllendirmek amacıyla her yıl düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "İstanbul Photo Awards"a ait "photobook"lar da bu seride yer alıyor. Yarışmanın 10'uncu yılına özel kitabı olan "The First Ten Years" da bu seriden yayımlanmıştı.

"Sözlük" serisinde ise okuyucuya kavramsal alt yapı kazandıracak ve konulara geniş bir perspektifle bakma imkanı sağlayacak sözlüklere yer veriliyor.

Bu seriden yayımlanan Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Sözlüğü ile Filistin Sözlüğü'nün yanı sıra hazırlıkları süren Medya ve İletişim Sözlüğü ve Afrika Sözlüğü de yakın zamanda seriye kazandırılacak. Sözlüklerle ilgili site çalışmaları da tamamlandığında bu platformlar "aakitap.com.tr" ile entegre edilecek.

E-kitap satışlarına başlandı

AA Kitap, ulusal ve uluslararası platformlarda satışa yönelik çalışmalarını hızlandırarak Hepsiburada ve Trendyol gibi platformlarda kitap satışına başladı.

Dijital dönüşüm stratejisi kapsamında, e-kitap formatında global pazarlarda yer almaya yönelik çalışmalarına devam eden AA Kitap, Google Play Books, Apple Books, Amazon Kindle, D&R/Kobo, Sayısal Kitap, Milli Kütüphane-EYDES (Elektronik Yayın Derleme Sistemi) üzerinden de e-kitap satışına yönelik hesaplarını aktifleştirdi.