A Milli Takım futbolcularının imzaladığı forma, DMD hastası Rahmi Kerem için satışta

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, 10 ay önce kas hastalığı Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi konulan Rahmi Kerem Keskin'in (4) tedavi masrafı olan yaklaşık 2,9 milyon doların toplanması için A Milli Futbol Takımı futbolcuları tarafından imzalanan ay-yıldızlı forma, Demirci Belediyespor tarafından açık artırmayla satışa çıkarıldı. Formadan elde edilecek gelirin tamamının, Keskin adına açılan valilik onaylı resmi bağış hesabına yatırılacağını belirtildi.

Demirci ilçesinde yaşayan Uzm. Dr. Haluk Keskin'in oğlu Rahmi Kerem Keskin'e, 10 ay önce hastanede yapılan testler sonucu DMD teşhisi konuldu. Rahmi Kerem'in ailesi, yurt dışındaki tedavi için gereken yaklaşık 2,9 milyon doların toplanması için Manisa Valiliği'ne başvuruda bulunarak, yardım kampanyası için izin aldı. Bu kapsamda DMD hastalığıyla mücadele eden Keskin için futsal turnuvası düzenlendi. Demirci Belediyespor tarafından organize edilen ve Demirci Belediyesi'nin destek verdiği 'Rahmi Kerem Keskin Futsal Turnuvası'na kamu kurumları ve esnafın yanı sıra kırsal mahallelerden kişilerin oluşturduğu 17 takım katıldı. Fikstür çekiminin ardından turnuva, Turgut Özal Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarla sürerken, kulüp yönetimi bir adım daha attı. Demirci Belediyespor, A Milli Futbol Takımı futbolcuları tarafından imzalanan ay-yıldızlı formayı, minik Rahmi Kerem'in tedavi masraflarına destek olmak amacıyla açık artırmaya çıkardı.

'FİYAT TEKLİFLERİ SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ALINACAK'

Kampanya, kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruyla başlatıldı. Açık artırma süreci, ilgili paylaşımın altına yapılacak yorumlarla yürütülecek. Belirlenen süre sonunda en yüksek fiyat teklifini veren kişi hem milli formanın sahibi olacak hem de küçük Rahmi Kerem Keskin sağlığına kavuşması için umut olacak. Demirci Belediyespor Yöneticisi Mustafa Kula, formadan elde edilecek gelirin tamamının, Rahmi Kerem Keskin adına açılan valilik onaylı resmi bağış hesabına yatırılacağını duyurdu.

Haber - Kamera: İpek KALAY / DEMİRCİ (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı