A Milli Futbol Takımı Türkiye'ye döndü
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final maçında Kosova'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı taşıyan uçak, gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi. A milliler kapıda coşkuyla karşılandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı