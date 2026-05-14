Bir Gün İçinde 5.200'ün Üzerinde Afgan Mülteci Ülkesine Geri Döndü

KABİL, 14 Mayıs (Xinhua) -- Komşu ülkelerde mülteci konumundaki 975 Afgan aile çarşamba günü ülkeye geri döndü.

Resmi Bakhtar Haber Ajansı'nın perşembe günü bildirdiğine göre, dönüş yapan 5.229 kişinin 1.178'i kendi vilayetlerine gönderildi.

Diğer kişilerinse sınır kapılarında gerekli yardımı aldıktan sonra kendi vilayetlerine gönderileceği belirtildi.

Geçen hafta yaklaşık 4.000 Afgan mülteci ülkesine geri dönmüştü.

Komşu Pakistan ve İran başta olmak üzere farklı ülkelerde bulunan 2,5 milyondan fazla Afgan mülteci, bulundukları ülkelerin yasal belgeleri olmayanlardan ülkeyi terk etmelerini istemesi üzerine 2025 yılının başından bu yana Afganistan'a dönüş yaptı.

