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96 yaşındaki kişinin cansız bedenine ulaşıldı

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Sivas'ın Gölova ilçesinde tekerlekli sandalyesi ile gezerken sulama kanalına düşen 96 yaşındaki Bedir Yalçın'ın cansız bedenine 23 saat sonra ulaşıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Sivas'ın Gölova ilçesinde bağlı Çukuryurt köyü yakınlarında tekerlekli sandalyesi ile gezerken sulama kanalına düşen Bedir Yalçın (96) için Gölova Gölü'nde arama çalışması başlatıldı. Jandarma Su Altı Arama (SAK) timi tarafından yapılan arama sonucunda Yalçın'ın 23 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Dün akşam saatlerinde yaşanan olay, üzerine Yalçın'ın yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD balık adamları tarafından 9 kilometrelik sulama kanalında yapılan arama çalışmasında Bedir Yalçın'a ulaşılamadı. Ancak bugün Jandarma Su Altı Arama (SAK) timi tarafından yapılan arama sonucunda Yalçın'ın 23 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Alperen YILDIZ/ GÖLOVA (Sivas),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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