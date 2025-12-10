Haberler

HSK'dan 948 hakim ve savcının görev yerlerine değişiklik

Güncelleme:
HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yapılan atama kararları ile 948 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, adli ve idari yargı alanında gerçekleştirilen değişiklikleri içeriyor.

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 948 hakim ve savcının görev yerlerinin değişikli ile ilgili atama kararları Resmi Gazete'de yayımladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, HSK Birinci Dairesinin 3 Eylül'de 1334 sayılı, 10 Eylül'de 1381 sayılı, 3 Ekim'de 1571 sayılı, 27 Kasım'da 2029 sayılı ve 2 Aralık'ta 2085 sayılı atama kararlarının listesine yer verildi. Buna göre, adli yargıda 778, idari yargıda ise 170 olmak üzere 948 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
