HSK'dan 948 hakim ve savcının görev yerlerine değişiklik
HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yapılan atama kararları ile 948 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, adli ve idari yargı alanında gerçekleştirilen değişiklikleri içeriyor.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, HSK Birinci Dairesinin 3 Eylül'de 1334 sayılı, 10 Eylül'de 1381 sayılı, 3 Ekim'de 1571 sayılı, 27 Kasım'da 2029 sayılı ve 2 Aralık'ta 2085 sayılı atama kararlarının listesine yer verildi. Buna göre, adli yargıda 778, idari yargıda ise 170 olmak üzere 948 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi.
