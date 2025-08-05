92 Yaşındaki Leyla Demirel'e Kalp Pili Takıldı

Muş Devlet Hastanesinde tedavi gören 92 yaşındaki Leyla Demirel, kalp pili ile sağlığına kavuştu.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fatih Enes Durmaz, basın mensuplarına, kent merkezinde yaşayan 12 çocuk annesi Demirel'in, baş dönmesi, mide bulantısı ve bayılma şikayetleriyle acil servise getirildiğini söyledi.

Hastanın, bayılma esnasında yüzünü sert zemine çarpması sonucu travmaya bağlı yaralanmaların meydana geldiğini belirten Durmaz, "Acil serviste yapılan ilk değerlendirme sonucu hastada ileri derecede kalp bloğu tespit edildi. Kalp atım hızı dakikada yalnızca yirmiydi. Bu oldukça düşük bir değer ve hayati risk taşıyan bir durum. Bu acil durumda hızlıca geçici bir kalp pili taktık. Bu sayede kalp atım hızını biraz artırarak hastanın tansiyonunu toparlamayı başardık." diye konuştu .

Ardından hastayı yoğun bakım ünitesine alarak takibini yaptıklarını anlatan Durmaz, şunları kaydetti:

"Sonraki aşamada hastaya kalıcı kalp pili takılması gerektiğine karar verdik. Hasta yakınlarının onayını aldıktan sonra kalıcı kalp pili takma işlemini planladık. Dr. Mehmet Bey ile bu işlemi lokal anestezi altında gerçekleştirdik. İşlem boyunca hastamızla sürekli iletişim kurarak onu sakinleştirdik, moral verdik ve dikkatli bir şekilde operasyonu başarıyla tamamladık. Şu an hastamızın kalp pili sorunsuz şekilde çalışıyor. Kalp atım hızı istenen düzeyde ve genel durumu oldukça iyi. Bu yaşta kalp pili takmak bazı riskler içeriyor fakat bu işlemi yapmasaydık hastamızı kaybetme ihtimalimiz çok yüksekti. Kalp pili sayesinde artık kalbi düzenli ve yeterli hızda çalışıyor. Bu vakada doğru zamanda doğru müdahaleyi yaptığımızı görmek bizi mutlu etti."

Oğlu Mehmet Can Demirel ise, annesinin ambulansla hastaneye getirildiğini bildirerek, "Hastanede yapılan tetkiklerde kalbi yüzde 25-30 civarında çalışıyordu. Doktorlarımızın yapılan müdahalesinde kalp pili takıldı. Şu anda sağlığı iyi. Doktorlara teşekkür ederim." dedi.