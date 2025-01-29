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90 Yaşında Hayatını Kaybeden Ressam Oğuz Tığlı Son Yolculuğuna Uğurlandı

90 Yaşında Hayatını Kaybeden Ressam Oğuz Tığlı Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Datça'da 90 yaşında vefat eden ressam Oğuz Tığlı, sonsuza uğurlandı. Sanatçının cenazesi Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından İskele Mezarlığı'na defnedildi. Tığlı, Türkiye'nin önemli ressamları arasında yer alıyordu.

Muğla'nın Datça ilçesinde 90 yaşında vefat eden ressam Oğuz Tığlı, son yolculuğuna uğurlandı.

İskele Mahallesi Beri Sitesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Tığlı, dün sabah saatlerinde bakıcısı tarafından ölü bulundu. Cenaze, Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Datça'da atölye kuran ilk sanatçılardan olan Tığlı'nın cenazesi, Fatih Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından İskele Mezarlığı'nda defnedildi.

Kurduğu atölyede yeni ressamların yetişmesine öncülük eden sanatçı, özellikle sulu boya resimleriyle dikkati çekiyordu.

Oğuz Tığlı, Datça'nın doğal ve tarihi güzelliklerini resimlerine yansıtırken, aynı zamanda Orta Asya Türk resim sanatının bugünkü nadir temsilcilerinden biri olarak tanınıyordu.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
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