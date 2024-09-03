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9 Yaşındaki Nurgül Kaya'nın İlk Kişisel Resim Sergisi

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Isparta'da 9 yaşındaki Nurgül Kaya, resim öğretmeni Hilal Uysal'ın desteğiyle hazırladığı çalışmaları sergiledi. Serginin açılışını Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen gerçekleştirdi.

Isparta'da 9 yaşındaki Nurgül Kaya, "Renkli Dünyalar Sergisi" adını verdiği ilk kişisel resim sergisini açtı.

Dördüncü sınıf öğrencisi Kaya, resim öğretmeni Hilal Uysal'ın desteğiyle hazırladığı çalışmaları, Ayanoğlu Halı Galerisi'nde ziyarete sundu.

"Renkli Dünyalar Sergisi"nin açılışını, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen gerçekleştirdi.

Başdeğirmen, yaptığı konuşmada, Nurgül Kaya'nın yaptığı resimlerle kendisini gururlandırdığını ifade etti. Kaya'nın ileride önemli bir ressam olabileceğini aktaran Başdeğirmen, "İnşallah daha da güzel çalışmaların açılışlarında birlikte olmak dileğiyle kendisini tebrik ediyorum." dedi.

Kaya da sergiyi gezenlere resimleri hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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