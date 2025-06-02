9 Yaşındaki Muhammed Azam İçin Kermes Düzenlendi

9 Yaşındaki Muhammed Azam İçin Kermes Düzenlendi
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Duchenne musküler distrofi hastalığıyla mücadele eden 9 yaşındaki Muhammed Azam için düzenlenen kermeste 510 bin lira toplandı. Kaymakam Murat Ekinci'nin de katıldığı etkinlikte, öğretmenler ve vatandaşlar ev yapımı ürünleri sattı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Duchenne musküler distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 9 yaşındaki Muhammed Azam için kermes gerçekleştirildi.

Doğubayazıt Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce DMD hastalığı nedeniyle tedavisi devam eden Muhammed Azam yararına kermes hazırlığı yapıldı. Bu kapsamda öğretmenler, aileler, vatandaşlar evlerinde yaptıkları yemek, tatlı çeşitleri ve farklı ürünleri Cumhuriyet Caddesi'ndeki stantlarda satışa sundu.

Kaymakam Murat Ekinci'nin de etkinliğe katılarak Azam ile sohbet edip yakından ilgilendiği kermesten sağlanan 510 bin lira çocuğun tedavisinde kullanılacak.

Doğubayazıt Milli Eğitim Müdürü Davut Şen, AA muhabirine, Azam'ın sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Kermese katılımın yoğun olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür eden Şen, "Kaymakam Murat Ekinci'nin öncülüğünde ilçedeki sivil toplum kuruluşları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve vatandaşların katılımıyla güzel bir organizasyon düzenledik. Amacımız DMD hastası öğrencimize katkı sağlamak. 'Gönül veren gönül alır' şiarıyla elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Öğrencimizin sağlığına kavuşması için elimizden geleni yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fatih Çekim - Güncel
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