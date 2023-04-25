9 yaşındaki Aycan'ın hayatını kaybettiği korkunç kaza kamerada
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Malatya'nın Kale ilçesinde hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Aycan Özilhan'a çarptı. Küçük kız hayatını kaybetti, kaza anı kameraya yansıdı. Gözaltına alınan sürücü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kaza, 21 Nisan'da Malatya-Elazığ kara yolunda meydana geldi. Ö.Ş. yönetimindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Aycan Özilhan'a çarptı. Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız, kurtarılmadı.
SERBEST BIRAKILDI
Sürücü Ö.Ş. gözaltına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polisteki işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen Ö.Ş. ise adli kontrol şartı ile bırakıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel