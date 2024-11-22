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9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı Açıldı

9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı Açıldı
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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Kahramanmaraş Kitap Fuarı'nda yaptığı konuşmada, kentin kültürel önemi ve kitap fuarlarının insanlığa sağladığı rehberlikten bahsetti.

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı'na katıldı.

Yenişehirlioğlu, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, kentin kadim bir kültür ve edebiyat merkezi olduğuna işaret etti.

Kahramanmaraş'ın Türkiye'nin en önemli edebiyatçılarını, şairlerini ve düşünürlerini yetiştirdiğini dile getiren Yenişehirlioğlu, Türk milletinin tarih boyunca adaletin ve hakkın yanında durduğunu, kitap fuarlarının bu misyonu geleceğe taşımada önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Okumanın, insanlığın kendi labirentlerinden çıkış yolunu bulmasında en büyük rehber olduğunu vurgulayan Yenişehiroğlu, şöyle konuştu:

"Dünyanın bu kadar çivisinin çıktığı, insanın değerinin bu kadar azaldığı, insanlığın geldiği en dip noktaları gördüğümüz bugünde cinayetlerin, vahşetin, kabusların, cinnetin en uç noktasını yaşadığımız günlerde, 'tekrar gel' kavramını kendimize gelmek, kendimizi tanımak, asli vazifelerimizi ve görevlerimizi idrak etmek olarak anlamamız gerekiyor. İnsanoğlunun kendi labirentlerinden çıkış yolunu bulması, insanoğlunun yaşadığı dünyadaki vahşetin ve acının durması noktasındaki varlığı, mükellefiyeti, vazifesi ve görevleri, Türk milletinin tarih sahnesinde ortaya çıktığı andan itibaren hakkın ve adaletin yanında yer alarak, zalimin zulmünün karşısında dik dur mottosuyla tekrar kendine gelmesi gereken zamanlardayız."

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de fuarda emeği geçenlere teşekkür ederek tüm kitapseverleri fuara davet etti.

Konuşmaların ardından fuar, açılış kurdelesi kesilerek kitapseverlerin hizmetine açıldı.

Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin, DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ve kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fuar, 1 Aralık Pazar gününe kadar kitapseverleri ağırlayacak.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
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