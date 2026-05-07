Haberler

"9. Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri" 8 Mayıs'ta başlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beylikdüzü Belediyesince düzenlenen 9. Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, 8-10 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlikte Nemeth Quartet, Anadolu Nefesli Beşlisi ve Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası gibi önemli sanatçılar sahne alacak.

Beylikdüzü Belediyesince düzenlenen "9. Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri" 8-10 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, klasik müziğin seçkin yorumcuları Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Oda müziği, nefesli topluluk repertuvarı ve senfonik eserlerden oluşan zengin programıyla izleyicileri müziğin derinlikli dünyasına davet eden etkinliğin açılışı, Nemeth Quartet'in "Zamansız Notalar" isimli konseriyle gerçekleşecek.

Anadolu Nefesli Beşlisi, 9 Mayıs'ta "Seslerin Buluşması" konserinde nefesli çalgıların renkli ve dinamik tını dünyasını yorumlayacak. Farklı dönemlerden seçilen eserlerle şekillenen konser, güçlü artikülasyonlar ve etkileyici müzikal geçişlerle izleyicilere canlı bir atmosfer sunacak.

Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası, 10 Mayıs'ta festivalin kapanış töreninde "Kuşaklar Ötesi" başlıklı bir konser verecek.

Şef Tarık Tal yönetimindeki orkestraya piyano, viyola ve viyolonsel solistleri eşlik edecek.

Beylikdüzü'nün genç yeteneklerinden oluşan orkestra özel bir repertuvarı sanatseverler için yorumlayacak.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk
Burcu Köksal, AK Parti'ye mi geçiyor? Gelen son açıklama tartışmaları daha da alevlendirdi

AK Parti'ye mi geçiyor? Gelen son açıklama tartışmaları alevlendirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boks antrenörünün acı sonu: Eve giren ekipler cansız bedenini buldu

Boks antrenörünün acı sonu: Eve giren ekipler...

Sezonu kapattı! Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray'a şok

Sezonu kapattı! Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray'a şok
Yozgat'ta köy yolunda bulundu, gören şaştı kaldı

Köy yolunda bulundu, gören şaştı kaldı
Türkiye'de bir ilk: ‘İki Devlet Tek Millet’ sınıfı açıldı

Türkiye'de bir ilk: ‘İki Devlet Tek Millet’ sınıfı açıldı
Boks antrenörünün acı sonu: Eve giren ekipler cansız bedenini buldu

Boks antrenörünün acı sonu: Eve giren ekipler...

Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü

Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Yemen'de pes dedirten görüntü! Araçların arasında su değil tabanca satılıyor

Bu ülkede kriz biter mi! Araçlara yanaşıp su değil tabanca satıyorlar