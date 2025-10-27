Haberler

9. Akademisyenliğe İlk Adım Sempozyumu Gerçekleştirildi

9. Akademisyenliğe İlk Adım Sempozyumu Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu tarafından düzenlenen sempozyumda akademisyenliğin temel ilkeleri ve yapay zekanın sağlık alanındaki kullanımı gibi konular ele alındı. Etkinlikte çeşitli sunumlar gerçekleştirildi ve teşekkür belgeleri verildi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Bilimsel Araştırma Topluluğu tarafından "9. Akademisyenliğe İlk Adım Sempozyumu" gerçekleştirildi.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Konservatuvar Salonu'nda düzenlenen sempozyumda akademisyenliğin temel ilkelerinden yapay zekanın sağlık alanındaki kullanımına kadar birçok konu ele alındı.

Sempozyum, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Öz Puyan ve topluluğun başkanı İrem Çiço'nun açılış konuşmasıyla başladı.

Sempozyumun ilk oturumunda Prof. Dr. Selma Süer Gökmen "Etkili Sunum Teknikleri", ikinci oturumda Doç. Dr. Fatma Gülsüm Önal "Araştırma Etiği", üçüncü oturumda Prof. Dr. Ümit Nusret Başaran "Kariyer Basamaklarında Kanat Sesleri" başlıklı sunumları gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Oğuzhan Erdem, Prof. Dr. Suat Erdoğan ve Doç. Dr. Ahmet Tolgay Akıncı da sempozyumda birer sunum yaptı.

Etkinlik, konuşmacılara teşekkür belgelerinin verilmesi ve geri bildirim oturumuyla sona erdi.

Keşan Kent Müzesi'nde "29 Ekim Tacı" atölyesi düzenlendi

Keşan Kent Müzesi'nde "29 Ekim Tacı" atölyesi düzenlendi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler kartondan ay yıldızlı taçlar hazırladı.

Öğrenciler daha sonra yaptıkları taçları taktı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Ne demek istediler? Türkiye'den çekilen PKK'nın açıklamasındaki o cümle dikkat çekti

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Kılıçdaroğlu, 'yeni parti kuracak' iddialarına yanıt verdi

Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi

Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isim için karar

Kılıçdaroğlu, 'yeni parti kuracak' iddialarına yanıt verdi

Domenico Tedesco evine sadece iki şey için gidiyor

Akın Akınözü'nün acı günü! Cenazede hayranının sorduğu soru 'pes' dedirtti

Herkes kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber

Maç bitti ortalık karıştı! Dünyaca ünlü yıldızların birbirine girdiği anlar

Ördek avlayan baba, yanlışlıkla 16 yaşındaki oğlunu öldürdü

Özel'den İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararına ilk tepki

İmamoğlu'ndan 'casusluk' soruşturmasında verilen tutuklama kararına sert tepki

Zorlu sürecin ardından güzel haber! Boğaç Aksoy evlilik yolunda ilk adımı attı

