89 yaşındaki 'Şair Amca'dan AK Parti İl Başkanı'na duygu dolu ziyaret

Ak Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin, vatandaşlarla kurduğu gönül bağıyla her yaştan hemşehrisini İl Başkanlığında ağırlamaya devam ediyor. Sandıklı ilçesinden gelen ve çevresinde "Şair Amca" olarak tanınan 89 yaşındaki Hüseyin Üçok, İl Başkanı Şahin'i ziyaret ederek duygu dolu anlar yaşattı. İl Başkanlığında gerçekleşen ziyarette, 89 yaşındaki Hüseyin Üçok, yaklaşık çeyrek asırdır Ak Parti'ye verdiği desteği ve Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgiyi anlattı. Üçok, yıllar öncesine ait hatıralarını da İl Başkanı Şahin ile paylaştı.

25 YIL ÖNCESİNİN HATIRALARI YENİDEN CANLANDI

Ziyaret sırasında Hüseyin Üçok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarına ait fotoğrafların yer aldığı albümü İl Başkanı Turgay Şahin'e gösterdi. Yaklaşık 25 yıl öncesine uzanan kareler üzerinden yapılan sohbet, geçmişten bugüne uzanan dava bilincini ve vefayı bir kez daha gözler önüne serdi.

BAŞKAN ŞAHİN "BU SEVDA MAKAMLARLA DEĞİL, GÖNÜLLERLE BÜYÜDÜ"

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin, "89 yaşındaki Hüseyin amcamızın yüreğinde taşıdığı dava şuuru, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu muhabbet ve ülkemize olan sevgisi bizlere büyük bir umut ve güç veriyor. Çeyrek asırdır aynı inanç ve kararlılıkla davamıza sahip çıkan büyüklerimiz, Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin en kıymetli şahidleridir. Makamlar gelip geçicidir; asıl olan milletimizin gönlünde yer edinebilmektir. Hüseyin amcamıza nazik ziyareti, samimiyeti ve duaları için gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin." Diyerek sözlerine yer verdi.

Kaynak: Haber Platformu