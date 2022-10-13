84 yaşındaki kayıp, ormanda dronla aranıyor Güncel Haberler MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde dün evinden ayrılan Murat Ülgen (84), geri dönmeyince bölgede jandarma ile AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde dün evinden ayrılan Murat Ülgen (84), geri dönmeyince bölgede jandarma ile AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Ekipler aramalara dron ile havadan destek verdi. Menteşe'nin Bayır Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Murat Ülgen, dün saat 14.00 sıralarında evinden ayrıldı. Ülgen'in geç saatlere kadar eve dönmemesi üzerine yakınları, gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kendisine ulaşamadı. Bunun üzerine jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu. Muğla İl ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ile AFAD ekipleri, Ülgen'in bulunması için arama çalışması başlattı. Havadan dronla destek verilen çalışmalar, ormanda sürdürülüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Murat Ülgen Jandarma Menteşe AFAD Güncel Haberler

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