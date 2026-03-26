Afyonkarahisar'da kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde kayıp başvurusu yapılan alzaymır hastası 84 yaşındaki Ayşe Kutluay, su kanalında hareketsiz halde bulundu. Arama çalışmaları kapsamında dron ve iz takip köpekleri kullanıldı.

Yüreğil köyünde yaşayan alzaymır hastası Ayşe Kutluay için yakınları, dün İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu.

Kadının bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda jandarma ve sivil toplum kuruluşu ekipleri, 4 iz takip köpeğinin desteğiyle arama çalışma başlattı.

Dron ile bölgeyi tarayan ekipler, Kutluay'ı Acıgöl kenarındaki kanalda hareketsiz halde buldu.

Öldüğü belirlenen Kutluay'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı

Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı
Fatma Soydaş'ın estetiksiz halini görenler tanıyamıyor

Estetiksiz halini görenler tanıyamıyor
Vatandaşa sattıkları ürüne bakın: Paylaşıp bakanlığı etiketledi

Birileri bunun hesabını sorsun

Görüşmeye damga vuran görüntü! Lukaşenko, Kim'e taarruz tüfeği hediye etti

Vazo ve altın para takdim eden Kim'e görüşmeye damga vuran hediye
Bakan Uraloğlu'ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu

Türk tankerini bilerek vurmuşlar! Bakandan gündem yaratacak açıklama
Fatma Soydaş'ın estetiksiz halini görenler tanıyamıyor

Estetiksiz halini görenler tanıyamıyor
11 yaşındaki kızını istismar eden erkek arkadaşını öldüren anne suçsuz bulundu

Kızını istismar eden erkek arkadaşını öldüren anne suçsuz bulundu
Ülkeyi kaosa sürükleyen iddia! Akaryakıt istasyonlarında kavgalar başladı

Korkulan oldu! Akaryakıt istasyonlarında kavgalar başladı