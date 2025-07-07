82 Yaşındaki Fahrettin Aslan'dan Türk Kızılay'a Daire Bağışı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Fahrettin Aslan, dairesini Türk Kızılay Karadeniz Ereğli Şubesi'ne bağışladı.

Şubeden yapılan açıklamada, ilçede ikamet eden Aslan'ın, şubeye gelerek dairesini bağışlamak istediğini söylediği belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Şube Başkanı Ramazan Toprak, Aslan'ın, ilçede gayrimenkul bağışında bir ilki temsil ettiğini bildirerek, bu fedakarlığın diğer hayırsever ve bağışçılara örnek olacağını kaydetti.

Aslan da Türk Kızılay'ın özveriyle çalıştığına ve zor zamanlarda insanların yardımına koştuğuna işaret ederek, "Dairemi hayır işlerinde kullanılmak üzerine Türk Kızılay'a bağışladım." ifadelerini kullandı.