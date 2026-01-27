Haberler

82 yaşında okuma yazma öğrendi

Güncelleme:
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 82 yaşındaki Mustafa Dalkılınç, Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen Yetişkinler Okuma Yazma Kursu'nu tamamlayarak başarı belgesi aldı. Dalkılınç, öğrenmenin yaşı olmadığını gösteren bir örnek oldu.

Doğanşehir Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan Yetişkinler 2. Kademe Okuma Yazma Kursu'na devam eden Mustafa Dalkılınç, eğitimini tamamladı.

Dalkılınç için belge takdim töreni düzenlendi.

Mustafa Dalkılınç'a başarı belgesini veren Doğanşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Serkan Yılmaz, öğrencilerini kutlayarak, "Mustafa amcamız, 'öğrenmenin yaşı yoktur' sözünün canlı bir örneği oldu. Onun bu gayreti, okuma yazma bilmeyen tüm vatandaşlarımıza örnek olmalı. Kendisini azminden dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Dalkılınç ise okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, kendisine destek olan eğitmenlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel
