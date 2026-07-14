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81 ildeki FETÖ operasyonlarında gözaltı sayısı 704 oldu

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İçişleri ve Adalet bakanlıklarının koordinasyonunda 81 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 704 şüpheli gözaltına alındı. 269 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İçişleri ve Adalet bakanlıklarınca, 81 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda 704 şüpheli gözaltına alındı.

Adalet ile İçişleri bakanlıklarının koordinasyonunda dün 81 ilin başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 968 şüpheliye operasyon düzenlenmişti.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli sayısı 973'e yükseldi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 704 oldu. 269 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar ise sürüyor.

Ayrıca, gözaltına alınan 704 şüpheliden 170'inin aktif kamu personeli, 6'sının emekli kamu personeli, 44'ünün ihraç edilmiş kamu personeli, 484'ünün ise özel sektör çalışanları ve sivil şüphelilerden oluştuğu öğrenildi.

Gözaltındaki 170 kamu personelinden ?97'sinin İçişleri Bakanlığı (1 emniyet amiri, 1 komiser, 94 polis memuru, 1 jandarma personeli), ?14'ünün ise Adalet Bakanlığı (1 zabıt katibi, 8 infaz koruma memuru ve 5 serbest avukat) çalışanı oldukları belirlendi.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
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