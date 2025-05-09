DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama: Yeni bir sayfa açılıyor

DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama
PKK'nin kongresi sonrası MHP cephesinden ilk yorum: Kan ve kin devri kapanmıştır

PKK kongresi sonrası sürecin mimarı MHP'den ilk yorum geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert sözler: Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı

"Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı"
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç

81 İl'de 'Orman Benim' Kampanyası: Samsun'da Çöp Toplama Etkinliği Düzenlendi

81 İl'de 'Orman Benim' Kampanyası: Samsun'da Çöp Toplama Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenlediği 'Orman Benim' kampanyası kapsamında, Samsun'un Yakakent ilçesinde orman yangınlarının önlenmesi için farkındalık etkinliği yapıldı. 81 yaşındaki Sadık Okur, etkinlikte çöp toplayarak çevre bilincine dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı düzenlenen ve orman yangınlarının önlenmesinde farkındalık oluşturmayı amaçlayan "Orman Benim" kampanyası, Samsun'un Yakakent ilçesinde gerçekleştirildi.

Çamgölü Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinliğe 81 yaşındaki Sadık Okur da katılarak çöp topladı. Evli ve üç çocuk babası olan Okur, etkinlikteki katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.

Yakakent İlçe Kaymakamı Selver Esra Arık ve Yakakent Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu, Okur'u çevreye duyarlılığı ve örnek davranışı nedeniyle tebrik etti.

Okur, çevreyi koruma bilincinin hayatın her anında olması gerektiğini vurgulayarak, "Bugün yaptığımız gibi her zaman ormanlarımızı temiz tutmalı ve korumalıyız. Ne yazık ki bazen bilinçsizce ormanlarımız ve çevremiz kirletiliyor. Çöp toplamak önemlidir ancak en önemlisi kirletmemektir. Gelecek nesillere örnek olmalıyız." dedi.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
İki hoca da kozlarını oynadı! İşte RAMS Başakşehir ve Fenerbahçe'nin ilk 11'leri

İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Fenerbahçe'nin 11'inde sürpriz
Lisedeki şiddet olayı 14 kişinin başını yaktı! Müdür görevden uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı

Okuldaki bu görüntü müdür ve yardımcısı dahil 14 kişinin başını yaktı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
20 bin memur ve işçi alımı için süreç başladı

20 bin memur ve işçi alımı için süreç başladı
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.