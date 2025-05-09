81 İl'de 'Orman Benim' Kampanyası: Samsun'da Çöp Toplama Etkinliği Düzenlendi
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenlediği 'Orman Benim' kampanyası kapsamında, Samsun'un Yakakent ilçesinde orman yangınlarının önlenmesi için farkındalık etkinliği yapıldı. 81 yaşındaki Sadık Okur, etkinlikte çöp toplayarak çevre bilincine dikkat çekti.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı düzenlenen ve orman yangınlarının önlenmesinde farkındalık oluşturmayı amaçlayan "Orman Benim" kampanyası, Samsun'un Yakakent ilçesinde gerçekleştirildi.
Çamgölü Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinliğe 81 yaşındaki Sadık Okur da katılarak çöp topladı. Evli ve üç çocuk babası olan Okur, etkinlikteki katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.
Yakakent İlçe Kaymakamı Selver Esra Arık ve Yakakent Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu, Okur'u çevreye duyarlılığı ve örnek davranışı nedeniyle tebrik etti.
Okur, çevreyi koruma bilincinin hayatın her anında olması gerektiğini vurgulayarak, "Bugün yaptığımız gibi her zaman ormanlarımızı temiz tutmalı ve korumalıyız. Ne yazık ki bazen bilinçsizce ormanlarımız ve çevremiz kirletiliyor. Çöp toplamak önemlidir ancak en önemlisi kirletmemektir. Gelecek nesillere örnek olmalıyız." dedi.