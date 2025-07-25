80 Günde Devrialem: Jules Verne'in Efsanevi Hikayesinin Yeni Uyarlaması Tivibu'da

Jules Verne'in 1872 tarihli aynı adlı romanının en yeni uyarlaması olan drama türündeki dizi "80 Günde Devrialem", Türkçe alt yazı ve dublaj seçeneğiyle Tivibu'da izleyiciyle buluşacak.

Turk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Tivibu, son dönemde "Wild Cards", "Kod Adı: Paris", "The Pact" ve "Sherlock" gibi başarılı yapımları dizi seçkisinde topluyor.

Sinema ve Süper Paket aboneleri yerli ve yabancı dizilere Tivibu Dizi seçkisi üzerinden diledikleri zaman erişebiliyor.

"80 Günde Devrialem", 80 günlük sürede dünyayı dolaşıp eve geri dönme arayışına giren maceracı Phileas Fogg'un hikayesini konu ediyor.

Bir sezon sekiz bölümden oluşan dizinin başrollerini "Doctor Who" karakterine hayat veren David Tennant, İbrahim Koma ve Leonie Benesch paylaşıyor.

Dizi, dünyayı 80 günde dolaşma iddiasıyla yola çıkan Fogg karakterinin bu iddiaya inanması ve buna karşı bir bahis yapması üzerine kurgulanıyor. Avrupa'dan Hindistan'a, Hong Kong'dan Amerika'ya uzanan bu macerada zamanla yarış, dostluk ve keşif temaları ön plana çıkıyor.