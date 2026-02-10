Haberler

Ankara'da babası tarafından öldürülen 8 yaşındaki kızın cenazesi toprağa verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Keçiören ilçesinde babası tarafından öldürülen 8 yaşındaki Azra Cengiz'in cenazesi teslim alındı ve kılınan namazın ardından toprağa verildi. Olayda babası Recep Cengiz, annesi ve boşanma aşamasındaki eşini de öldürdükten sonra intihar etti.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde babası tarafından öldürülen 8 yaşındaki Azra Cengiz'in cenazesi toprağa verildi.

Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi'nde babası Recep Cengiz (35) tarafından öldürülen Azra Cengiz'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Azra Cengiz'in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Olay

Keçiören'de Recep Cengiz, annesi Azize Cengiz (57) ile kızı Azra Cengiz'i tabancayla öldürdükten sonra cesetleri otomobilin bagajına koymuş, daha sonra kargocu gibi davranarak gittiği evde boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Cengiz'i de öldürerek aynı silahla intihar etmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu

"Bana küfür etti" diyen başkanla yazışmalarını tek tek okudu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek

Zeynep başkana anlamlı destek
Köylüleri şaşkına uğratan hayvan! Çoban köpekleri anında parçaladı

Köylüleri şaşkına uğratan hayvan! Çoban köpekleri anında parçaladı
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar

Elinizi çabuk tutun! Anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek

Zeynep başkana anlamlı destek
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar

Aliyev'i küplere bindirecek alışveriş
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...

Taner Çağlı tahliye edildi! Akif'le ilgili olay itiraf: Sevgilimle...