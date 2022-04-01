8 Nisan Cuma günü TRT 1'de başlayacak olan 'Kasaba Doktoru'nun afişi yayınlandı - Haberler

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8 Nisan Cuma günü TRT 1'de başlayacak olan 'Kasaba Doktoru'nun afişi yayınlandı

Bültenler - Güncel
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8 Nisan Cuma günü TRT 1'de başlayacak olan 'Kasaba Doktoru'nun afişi yayınlandı

TRT 1'in yeni dizisi 'Kasaba Doktoru' 8 Nisan Cuma akşamı ilk bölümüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yayınlanan ilk tanıtımı büyük merak uyandıran 'Kasaba Doktoru'nun afişi de yayınlandı.

Merakla beklenen dizinin zengin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Sinan Albayrak, Barış Yıldız, Özgün Karaman, Sinan Demirer, Barış Yalçın, Tarık Uğur Özenbaş, Özgür Cem Tuğluk, Alptekin Ertürk, Sultan Ulutaş, Fatih Yücebağ ve Vildan Atasever yer alıyor.

Dizinin yönetmenliğini Arda Sarıgün üstlenirken, senaryoda ise İlker Arslan, Barış Erdoğan imzası var. 'Kasaba Doktoru' farklı hikayesi, ilgi çekici karakterleri ve zengin oyuncu kadrosu ile ekranların yeni favorisi olacak.

'Kasaba Doktoru' babasına yapılan haksızlık sonunda tıp okuyarak doktor olmaya karar vermiş Ömer ile yaşadığı felaket sırasında tesadüfen kendisine yol gösteren Hakan Hoca'nın yollarının yıllar sonra bir şehre uzak bir belde hastanesinde kesişmesi ile yaşananları anlatacak.

Bültenler / Güncel

Deniz Can Aktaş, Sinan Albayrak, Hazal Subaşı, Güncel, Haberler

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