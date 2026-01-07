Haberler

Zonguldak'ta 2013'teki metan gazı faciasında hayatını kaybeden madenciler anıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı maden ocağında 2013 yılında metan gazı püskürmesi sonucu hayatını kaybeden 8 madenci için anma töreni gerçekleştirildi. Törende dualar edildi ve madencilere rahmet dilendi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 7 Ocak 2013'te metan gazı püskürmesi nedeniyle hayatını kaybeden 8 madenci için anma töreni düzenlendi.

Kuyu başında gerçekleştirilen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Kozlu Şube Başkanı Dursun Başbakıcı, hayatını kaybeden madencilere Allah'tan rahmet dileyerek, bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni etti.

Törene, kurum ve sendika yöneticileriyle madenciler katıldı.

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 7 Ocak 2013'te, özel firmanın galeri açma işini yürüttüğü eksi 630 kodunda metan gazı püskürmüş, 5 işçinin cansız bedenine ulaşılmış, göçük altında kalan 3 madenciden 2'sinin cesedi 11 Ocak'ta, diğerinin ise 12 Ocak'ta çıkarılmıştı.

