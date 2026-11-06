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8 kişinin öldüğü Afyonkarahisar saldırılarının şüphelisi Eskişehir'de sağ yakalandı

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8 kişinin öldüğü Afyonkarahisar saldırılarının şüphelisi Eskişehir'de sağ yakalandı
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Eskişehir Valiliği, Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıların şüphelisinin Eskişehir'de sağ olarak yakalandığını bildirdi. Valilik açıklamasına göre şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalandı.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Valiliği, Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıların şüphelisinin, jandarma ve polis ekiplerinin ortak çalışması sonucu Eskişehir'de sağ olarak yakalandığını açıkladı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün Afyonkarahisar ilimizde silahlı saldırılarda bulunan fail ilimiz sınırları içerisinde İl Jandarma Komutanlığı ve il Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin ortak çalışması sonucu sağ olarak yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Kaynak: ANKA
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