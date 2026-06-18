8 ilde 34 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, jandarma tarafından 8 ilde gerçekleştirilen arazi taramalarında; 34 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğinin duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, terörden arındırılan bölgelerde; arazinin temizlenmesi ve geçmiş dönemlerde kullanılan yaşam alanlarının güvenli hale getirilmesi amacıyla çalışma yapıldığı belirtilerek, "Sığınak, mağara ve arazide depolanan ya da kontrolsüz bırakılan silah, mühimmat, patlayıcı ve benzeri malzemelerle gerçekleşebilecek olayları önlemek, halkımızın günlük yaşamını huzur ve güven içinde yürüttüğü Terörsüz Türkiye'mizde güvenlik ortamını sağlamak amacıyla, Jandarma İHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerimiz ile güvenlik korucularımız tarafından, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da icra edilen arama tarama faaliyetlerinde; 2 roketatar, 72 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 14 el bombası, 12 mayın ve el yapımı patlayıcı, 1189 ağır silah mühimmatı, 2 bin 100 elektrikli fünye, 4 telsiz, 3 jeneratör, 14 bin 40 adet çeşitli ebatta ve çapta mühimmat ile 197 kilo kimyasal madde ele geçirildi. 34 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Ülkemizin dört bir yanında, gece gündüz demeden aziz milletimizin huzur ve güvenliği için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı