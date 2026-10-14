Haberler

8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 22 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak merkezli yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 8 ilde gözaltına alınan 25 şüpheliden 22'si tutuklandı. Zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla, biri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı; 4 şirkete kayyum atanmış, 1 dernek hakkında yasal işlem başlatılmıştı.

Uşak merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 22'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan 25 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Diğer zanlılardan 22'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Uşak, Ankara, Hatay, İstanbul, Siirt, Antalya, İzmir ve Kocaeli'de belirlenen adreslere 9 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında 4 şirkete kayyum atanmış, 1 dernek hakkında da yasal işlem başlatılmıştı.

Kaynak: AA
Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye'den tepki: Hicab yasaklanamaz!

Azerbaycan'ın kararı Türkiye'yi ayağa kaldırdı: 2 şehrimizde protesto

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Etimesgut Belediyesi operasyonunun detayları ortaya çıktı! İskan için 1 milyon lira, konser standı için rüşvet iddiası

İskan için 1 milyon lira, konser standı için rüşvet iddiası
Galatasaray'a Lucas Torreira'dan kötü haber

Yenilgiyle birlikte bir kötü haber daha
Arnavutköy'de 5 katlı binada yangın

İstanbul'un göbeğinde nefes kesen anlar
2 yaşındaki Melis'ten acı haber! Doğum gününe 6 gün kalmıştı

Geriye minik ayakkabısı kaldı! Doğum gününe 6 gün vardı
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın eski televizyon görüntüleri ortaya çıktı

Güllü'nün kızı yıllar önce annesine sevgisini böyle anlatmış
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Namuslu bir belediye başkanı, seçmenine ihanet etmez

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan zehir zemberek sözler! İhanetle suçladı

Bağcılar'da trafikte midibüs şoförünü tehdit eden sürücü kamerada

Herkes için tehlikeli! Minibüsçünün kan donduran tehdidi kamerada