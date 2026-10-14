8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 22 şüpheli tutuklandı

8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 22 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak merkezli yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 8 ilde gözaltına alınan 25 şüpheliden 22'si tutuklandı. Zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla, biri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı; 4 şirkete kayyum atanmış, 1 dernek hakkında yasal işlem başlatılmıştı.
Uşak merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 22'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan 25 zanlı adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden biri savcılık sorgusunun ardından salıverildi.
Diğer zanlılardan 22'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Uşak, Ankara, Hatay, İstanbul, Siirt, Antalya, İzmir ve Kocaeli'de belirlenen adreslere 9 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Operasyon kapsamında 4 şirkete kayyum atanmış, 1 dernek hakkında da yasal işlem başlatılmıştı.