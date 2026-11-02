8 ilde dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı, 4 milyon lira temin edildi

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Nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak haksız kazanç sağladıkları belirlenen zanlıların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin, telefonla ulaştıkları Kırklareli, Balıkesir, İstanbul, Kırşehir, İzmir, Bayburt ve Kahramanmaraş'ta yaşayan vatandaşları çeşitli bahanelerle dolandırdıkları tespit edildi.

Şanlıurfa, Adana, Gaziantep, Antalya, Isparta, Karabük, Ankara ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin, mağdurlardan yaklaşık 4 milyon lira ile 1 milyon 600 bin lira değerinde ziynet eşyası temin ettikleri belirlendi.

Kaynak: AA