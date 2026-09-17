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8 ilde 9 organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı

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Jandarma ekiplerince 8 ilde 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı.

Jandarma ekiplerince 8 ilde 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde Ağrı, Aydın, Çanakkale, Kırklareli, Manisa, Samsun, Sivas ve Van'da 9 suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

İl jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda 76 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, Ağrı ve Samsun'da "silah ve mühimmat kaçakçılığı", Kırklareli ve Çanakkale'de "organize şekilde uyuşturucu ticareti", Aydın'da "göçmen kaçakçılığı" yaptıkları belirlendi. Van, Sivas ve Manisa'daki şüphelilerin ise "çeşitli yöntemlerle vatandaşları dolandırdıkları" tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) yapılan incelemede, şüphelilerin hesaplarında 3 milyar 230 milyon liralık hesap hareketliliği bulundu.

Kaynak: AA
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