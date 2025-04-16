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8. Hukuk Okulu İstanbul'da Gerçekleştirilecek

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Hukukçular Derneği tarafından 25-26 Nisan tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek 8. Hukuk Okulu programı, 'Daha Geniş Kitle, Daha Derin İçerik, Daha Güçlü Etki' mottosuyla birçok hukuk dalında uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek.

Hukukçular Derneğince düzenlenen 8'inci Hukuk Okulu programı 25-26 Nisan arasında İstanbul'da yapılacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Daha Geniş Kitle, Daha Derin İçerik, Daha Güçlü Etki" mottosuyla hazırlanan "Hukuk Okulu 8", Ataköy Gençlik Merkezi'nde 7 oturumda gerçekleştirilecek.

Programda Adli Tıp Hukuku, Yapay Zeka ve Siber Güvenlik Hukuku, Bilişim Hukuku, Spor Hukuku, Havacılık ve Uzay Hukuku, Sermaye Piyasası Araçları, Elektronik Para ve Ödeme Hizmetlerinin Hukuki Değerlendirmesi gibi başlıklar uzmanlar tarafından ele alınacak.

Programa katılacak öğrenciler, uzman isimlere birebir soru yöneltme imkanı bulacak. Etkinlik arasında gerçekleşecek kısa buluşmalar ise katılımcıların hukuk dünyasının deneyimli isimleriyle doğrudan iletişim kurarak bilgi ve tecrübelerinden faydalanmalarına olanak tanıyacak.

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Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
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