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78 İlde Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1668 Silah Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 78 ilde düzenlenen 'Mercek -9' operasyonlarında 1668 silah ele geçirildiğini ve 2036 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 78 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Mercek -9' operasyonlarında 1668 silah ele geçirilirken, 2036 kişinin ise gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Şanlıurfa, Diyarbakır, Konya, Mersin, Ankara, Gaziantep, Samsun, Antalya, Hatay, Batman, Kahramanmaraş, Sakarya, Kocaeli, Edirne, Manisa, Balıkesir, Osmaniye, Tekirdağ, Aydın, Kayseri, Muş, Çorum, Eskişehir, Mardin, Isparta, Malatya, Afyonkarahisar, Denizli, Elazığ, Aksaray, Çanakkale, Kastamonu, Kütahya, Muğla, Erzurum, Kırklareli, Ordu, Sinop, Yalova, Ağrı, Burdur, Düzce, Giresun, Siirt, Sivas, Karabük, Kırıkkale, Zonguldak, Iğdır, Nevşehir, Tokat, Uşak, Van, Amasya, Erzincan, Kilis, Niğde, Rize, Trabzon, Yozgat, Artvin, Bingöl, Bolu, Çankırı, Karaman, Kırşehir, Tunceli, Adıyaman, Ardahan, Bartın, Bilecik, Bitlis, Kars ve Şırnak olmak üzere toplam 78 kentte İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri'nce 5 gün içerisinde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 'Mercek -9' operasyonları düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda 1230 ruhsatsız tabanca, 163 kurusıkı, 50 uzun namlulu tüfek, 225 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 1668 silah ele geçirildi, 2036 kişi ise gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "78 ilde evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan 'Mercek-9' operasyonlarında 1230 ruhsatsız tabanca ve 163 ruhsatsız kurusıkıdan çevrilmiş tabanca olmak üzere toplam 1393 tabanca yakalandı. İstanbul'da 322 tabanca, 23 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 471 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de 92 tabanca ele geçirildi. 138 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 85 tabanca ele geçirildi. 101 şüpheli gözaltına alındı. Bursa'da 52 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 76 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'da 56 tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi. 59 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelemiz kararlılıklar sürecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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