Haberler

77 Yaşındaki Ali Rıza Kılıç Uçurumda Ölü Bulundu

77 Yaşındaki Ali Rıza Kılıç Uçurumda Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın İmranlı ilçesinde 2 gün boyunca kayıp olarak aranan 77 yaşındaki Ali Rıza Kılıç, uçurumdan düşmüş halde ölü bulundu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan Ali Rıza Kılıç (77), uçurumdan düşmüş halde ölü bulundu.

Olay, İmranlı ilçesinde Eskidere ve Bulgurluk köylerinin yakınlarında meydana geldi. Evinden 9 Eylül'de çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Ali Rıza Kılıç'ın yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kılıç'ı bulmak için arama çalışması başlatıldı. Aramalarda, bugün, köy yakınlarındaki uçurumda ceset bulunduğu belirlendi ve cansız bedenin Ali Rıza Kılıç'a ait olduğu tespit edildi. Kılıç'ın cesedi, incelemelerin ardından İmranlı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tedesco çok hızlı başladı! İşte biletini kestiği iki isim

Tedesco çok hızlı başladı! İşte biletini kestiği iki isim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hikmet Karaman'dan sürpriz imza

Hikmet Karaman'dan sürpriz imza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.