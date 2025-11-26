Haberler

77. Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da Gerçekleşecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi için araştırmacıları bildiri başvurusu yapmaya davet etti. Etkinlikte 10 bini aşkın katılımcının yer alması bekleniyor.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 5-9 Ekim 2026'da Antalya'da gerçekleştirilecek 77'nci Uluslararası Uzay Kongresi için araştırmacıları bildiri başvurularını yapmaya davet etti.

Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 77'nci Uluslararası Uzay Kongresi'ne 5-9 Ekim 2026'da Antalya'da ev sahipliği yapacaklarını hatırlatarak, "10 bini aşkın katılımcının yer alacağı bu dev etkinlikte, bilimsel oturumlar, teknoloji tanıtımları ve çok paydaşlı etkileşimlerle uzayın geleceğine dair küresel gündem Türkiye'de şekillenecek. Araştırmacılarımızı, bildiri başvurularını yaparak ülkemizin bilimsel ve teknolojik kapasitesi ile güçlü uzay vizyonunu dünyayla paylaşmaya davet ediyorum" dedi. Bakan Kacır, bildiri özeti gönderimi için son tarihin 28 Şubat 2026 olduğunu, detaylı bilgi ve başvuruya; 'https://iac2026.org/call-for-papers-63' adresinden ulaşılabileceğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
